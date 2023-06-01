【パリ共同】片山さつき財務相は18日、先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議の初日討議後に記者会見し、最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への対応策を6月の首脳会議までにまとめることで一致したと明らかにした。