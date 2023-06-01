【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）の疾病対策センター（CDC）は18日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で発生したエボラ出血熱に感染したとみられる死者が100人を超えたと明らかにした。英BBC放送が伝えた。