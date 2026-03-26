合わせやすくてこなれ感をプラスできるボトムスを探している大人女性へ。今回は、【GU（ジーユー）】で見つけた40・50代にオススメのパンツをご紹介。バギー & ワイドのシルエットを採用したパンツなので、体型が気になる人にもうってつけかも。ぜひ、マイサイズや気になるカラーが売り切れる前にチェックしてみて。 シルエットと質感にこだわったバギーフレアジーンズ 【GU】