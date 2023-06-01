（NY時間13:12）（日本時間02:12） サービスナウ＜NOW＞103.13（+8.06+8.48%） セールスフォース＜CRM＞178.71（+5.20+3.00%） 本日はサービスナウ＜NOW＞やセールスフォース＜CRM＞などソフトウエア株の一角に買い戻しが入っている。アナリストが両銘柄についてカバレッジを再開しており、セールスフォースの投資判断は「売り」とした。 同社はＡＩ主導によ