NY株式18日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均49580.54（+54.37+0.11%） ナスダック26032.89（-192.25-0.73%） CME日経平均先物61255（大証終比：+595+0.97%） 欧州株式18日終値 英FT100 10323.75（+128.38+1.26%） 独DAX 24307.92（+357.35+1.49%） 仏CAC40 7987.49（+34.94+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.071（+0.003） 10年債 4.594（+0.001） 30年債 5.12