アメリカ政府がロシア産原油の購入を認める制裁緩和措置について、延長する方針を決めたと報じられました。ロイター通信は18日、ロシア産原油に対する制裁をめぐり、アメリカ財務省が各国に購入を認める緩和措置を30日間延長する方針を決めたと報じました。関係者によると、16日が期限となっていましたが、複数の国からの延長の要請を受けて決定したとしています。アメリカ政府による制裁緩和措置の延長は、4月に続いて2回目となり