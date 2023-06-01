米男子ゴルフの全米プロ選手権最終日最終ラウンドが17日にペンシルベニア州・アロニミンクGC（パー70）で行われ、首位と4打差の11位から出た21年マスターズ覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで26位だった。アーロン・ライ（31＝英国）が9アンダーでメジャー初制覇。米ツアー通算2勝目を挙げた。松山は5番までに3バーディーを奪い、首位と2打差の2位に浮上。だが7番、8番の連続ボ