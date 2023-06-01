「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はアナハイムでのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数３安打２打点だった。広角に打ち分け、４月２７日以来の１試合３安打をマーク。先発した佐々木朗希投手（２４）はメジャーで自己最長の７回を投げ、４安打１失点で２勝目（３敗）を挙げた。チームは１０−１で大勝し、連勝を５に伸ばした。ライナー性の打球を３方