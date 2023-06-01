バルセロナは18日、スペイン代表MFフェルミンロペス（23）が右足第5中足骨骨折により手術を受けることを発表。アス紙（電子版）など複数のスペインメディアが「回復まで2カ月はかかるため、W杯出場は不可能となった」と報じた。フェルミンロペスは前日の本拠ベティス戦で先発出場するも右足を痛め、前半のみで途中交代。一夜明けクラブはMRI検査の結果、右足第5中足骨骨折が確認されたと報告した。これにアス紙は「大きな痛