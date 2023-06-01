「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）先発したドジャース・佐々木朗希投手（２４）はメジャーで自己最長の７回を投げ、４安打１失点で２勝目（３敗）を挙げた。チームは１０−１で大勝し、連勝を５に伸ばした。佐々木がメジャー移籍後初めて７回を投げきって４安打１失点で２勝目（３敗）を挙げた。変化球に直球を織り交ぜる配球で敵に反撃のチャンスを与えなかった。初回１死二塁のピンチを無失点で切