きょうのポンドドルは買い戻しが優勢となっており、１．３４ドル台を回復している。２００日線がその付近に来ており顔合わせしている。一方、ポンド円も上昇しており、２１３円台を回復。２１日線が２１４円付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。 ＩＭＦは、イラン紛争後のインフレ再加速にもかかわらず、英中銀は利上げを行う必要はなく、必要であれば利下げも検討すべきとの見解を示した。イラン紛争勃発後に