『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第5話では、都知事選の大本命・日山流星（松下洸平）の“物語”が明かされた。 参考：宮沢賢治の言葉とリンクする『銀河の一票』誠実なドラマだからこそ抱えるジレンマ 当選請負人の“テンサウザンド”こと五十嵐（岩谷健司）が加わり、銭湯に選挙事務所を構えたあかり（野呂佳代）と茉莉（黒木華）。次なる段階として、リベンジを誓う者たちが結集する。その名も「アベンジャ