愛知県美浜町で自転車の男性をひき逃げし、重傷を負わせたとして会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】自転車の男性をひき逃げか 会社員の男(38)を逮捕 「私が起こした交通事故だと思いますが…」容疑を一部否認 愛知・美浜町 逮捕されたのは、武豊町の会社員・小川和也容疑者（38）です。 警察によりますと、小川容疑者は17日午前10時半過ぎ、軽乗用車を運転中に美浜町野間の国道247号で自転車に乗っていた53歳の男性を