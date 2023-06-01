大分や兵庫で35℃を超え、今年初の猛暑日を記録。全国でも30℃超えが相次ぎ、異例の暑さが続いています。季節先取りの暑さは一時的なもの？それとも“長い夏”の始まりなのでしょうか？季節外れの暑さとなったきょう、都内で行われている屋外イベントには…50代「暑くなってきたので、空の下でビールが飲みたいと思って来た、急遽」きょうの東京・練馬で「真夏日」となったほか、都心でも30℃に迫る気温となりました。20代「朝から