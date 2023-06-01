NY株式18日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均49493.61（-32.56-0.07%） ナスダック26018.82（-206.32-0.79%） CME日経平均先物61285（大証終比：+625+1.02%） 欧州株式18日GMT16:02 英FT100 10323.75（+128.38+1.26%） 独DAX 24307.92（+357.35+1.49%） 仏CAC40 7987.49（+34.94+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.071（+0.003） 10年債 4.594（+0.001） 30年債