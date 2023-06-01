きょうのポンドドルは買い戻しが優勢となっており、１．３４ドル台を回復している。２００日線がその付近に来ており、顔合わせしている。一方、ポンド円も上昇しており、２１３円台を回復。２１日線が２１４円付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。 スターマー首相の去就を巡って英政治は流動的になっているが、ライバルと目されるバーナム氏が、財政規則の変更を全て拒否する姿勢を示したこ