会話中は盛り上がっていたのに、その後で落差を感じる。男性との会話後、そんな感じを受けたことありませんか？でも、男性は本命相手に対して“会話後の行動”が自然と変わっていくものなのです。あとから話題を戻してくる男性は本命相手との会話は、その場限りで終わりません。「そういえば前に言ってたよね」と、後になって話題を戻してくるでしょう。この“記憶に残り続けている状態”は本命サインの可能性が高いです。あなたの