１度浮気した男性は、何度も浮気を繰り返すもの。そこで今回は、浮気を繰り返す男性がしがちな「言い訳」を紹介するので、よく耳にしているなら別れも検討しましょう。「やっぱり君が一番だよ」浮気を繰り返すタイプの男性ほど、無意識のうちに浮気相手と彼女とを比較しがち。そのため、「やっぱり君が一番」といった発言をよくします。「やっぱり」ということは浮気相手と縁を切った可能性もありますが、よく言われるならその都度