「もう夫婦関係は冷めてる」「家では全然会話がない」男性の口からそんな話を聞いたことはありませんか？不倫関係では、既婚男性が似たような言葉を使うケースがあります。もちろん本当の場合もありますが、“関係を続けやすくする言葉”として機能していることも少なくありません。“家庭はうまくいっていない”を強調する「もう気持ちはない」「ただ一緒にいるだけ」などと聞くと、“実質的には終わっている関係”のように感じて