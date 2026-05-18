「必要な物だけ買っていたのに、気づけば予定より出費していた」と感じること増えていませんか？最近は、スマホで買い物する機会が当たり前になりました。移動中や寝る前、ちょっとした空き時間でも商品を見られる便利さがある一方で、“無意識の出費”が増えやすいとも言われています。特に40代以降は、忙しさや疲れから“じっくり考える余裕”が減りやすい時期。だからこそ、「なんとなく買う」が積み重なりやすいのかもしれませ