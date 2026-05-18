「食事量はそこまで増えていないのに、前より痩せにくい気がする」と感じていませんか？40代以降は、代謝だけでなく“巡り”や活動量の変化も体型に影響しやすくなるもの。でも最近は、ただ体重を落とすだけでなく、“重だるさを溜め込みにくい体”を意識する考え方に注目が集まっています。“動かなさ”が重だるさにつながることも長時間座ったまま過ごす時間が増えると、血流や水分の循環はゆるやかになりやすくなります。特に40