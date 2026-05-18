「ずっと頑張っているのに、なぜか仕事が終わらない」ということありませんか？一方で、特別バタバタしているようには見えないのに、同じ仕事をきちんと終わらせている人がいたりするものです。その差は、“仕事量”より、“頑張り方”にあります。全部を“同時に”頑張らない仕事が早い人は、最初から全部を完璧にやろうとしません。例えば、「まず返信だけ終わらせる」「午前中は考える仕事だけにする」など、“今やること”をか