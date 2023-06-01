◇インターリーグドジャース10ー1エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）メジャー2年目で最高の投球だ。ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦で自己最長の7回を91球で投げ切り、4安打1失点に抑えて22日ぶりの今季2勝目を挙げた。先発登板して四死球を与えなかったのは米移籍後では初めて。課題だった制球が大きく改善されてストライクが先行。8奪三振も自己最多を数え、チームの5連勝に