◇インターリーグドジャース10ー1エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷は今季3度目の1試合3安打で5連勝に貢献した。「5月17日」はロサンゼルス市が24年に大谷の功績を称え背番号17にちなんで設けた「大谷翔平の日」であり、父・徹さんの64歳の誕生日。自らのバットで盛大に祝った。初回は右腕ロドリゲスの直球を中前打。4回2死満塁では右前適時打で走者2人を還し、後輩の佐々木を援護した。9回の左前