東京の国会議事堂周辺で行われた抗議活動で掲げられたプラカード。（４月１９日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社北京5月18日】南中国海の域外国である日本が最近、同海域で動きを活発化させている。挑発的な意味合いが強い。日本は米国とフィリピンの合同演習「バリカタン」に初めて多くの戦闘要員を派遣し、小泉進次郎防衛相の演習視察時には88式地対艦ミサイルを発射した。小泉氏はフィリピン滞在中に同国国防相と
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