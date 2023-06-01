シンガー・ソングライターのサカグチアミが１６日、愛知・名古屋ＣＬＵＢＵＰＳＥＴで全国ツアー「ＭｉｔｓｕｋｅＩｔｏｕｒ」（７月４日の東京・ＷＷＷＸまで全国９都市）の初日公演を行った。本名の漢字表記からカタカナ表記に改名し、初の全国ツアー。今年リリースした配信ＥＰ「名前」「Ｈｕｓｈ」の収録曲を始め、ライブの人気楽曲を織り交ぜて一体感のあるライブを演出した。今ツアーでは、各公演で未発表の新曲