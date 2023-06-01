プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩もみなし！ジューシー白菜餃子」 「チンゲンサイのクリーム煮」 「イチゴのバルサミコ酢和え」 の全3品。 みんなが大好きな手作り餃子。食後はサッパリとしたイチゴのデザートで。【主菜】塩もみなし！ジューシー白菜餃子 白菜のジューシーな焼き餃子です。手間のかかる白菜の水切りしないのがポイントです。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カ