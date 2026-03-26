「服に着られている印象になる」「組み合わせるバランスが難しい」など、着こなしに悩みを抱えがちな低身長さん。コーデに行き詰まってしまったら【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれ店員・ピヨ子さんのリアルコーデをお手本にしてみて！ 重心バランスを整えて見せるコツやスタイルアップのために意識するポイントなど、身長149cmの店員さんならではのスタイリング術に注目しました。 重ねたレースベスト