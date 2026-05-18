マンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミロに、驚きの“古巣復帰”の可能性が浮上している。『Znews』が伝えている。今夏にレアル・マドリード復帰が濃厚とされるジョゼ・モウリーニョ監督が、チーム再建の第一歩として34歳のベテランMFを呼び戻すことを望んでいるようだ。オールド・トラッフォードを去った闘将が、再びマドリードの地へ戻ってくるかもしれない。4年前に巨額の移籍金でイングランドへ渡った際