マンチェスター・ユナイテッドが、40歳の第3GKトム・ヒートンとの契約を1年間延長する見通しとなった。『The Sun』が報じている。2021年にクラブへ復帰して以降、公式戦出場は2023年のリーグカップを最後に遠ざかっており、実戦からは約3年間離れている。それでもクラブ内部での評価は非常に高く、退団が決まったカゼミロも「チームにとって欠かせない存在」と称賛していた。今回の契約延長の背景には、UEFAが定めるチャンピオンズ