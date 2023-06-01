5月18日に放送された『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は第6話。前回のラストで少しだけ描かれた2011年3月11日の東日本大震災。東北から遠く離れた小浜市では直接的な被害はなかった一方で、日本の社会全体に大きなダメージを与えたことはいうまでもない。ましてや、劇中でははっきりと触れられてはいないが、福井県は複数の原子力発電所を抱える地域でもある。それまで長年にわたって形成されてきた地域社会が大き