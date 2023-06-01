キュラソーサッカー連盟（FFK）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むキュラソー代表メンバー26名を発表した。かつてはオランダ領アンティル代表として活動していたキュラソー代表。2010年にオランダ領キュラソーが解体され、キュラソー代表としての活動をスタートすると、オランダにルーツを持つ選手らが集まり、徐々に力をつけて初のW杯出場を果たした。人口は約15万人で面積は約444平方キロメートル。人口は歴代最少のア