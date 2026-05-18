オーストリアサッカー協会は（ÖFB）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバー26名を発表した。オーストリア代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選でグループHを首位通過。28年ぶり通算8度目の出場となる本大会では、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、ヨルダン代表と対戦する。ラルフ・ラングニック監督は本大会に向けて、ダヴィド・アラバ（レアル・マドリード）や、マルセル・ザビッツァー（ドルトムント）、