長光衛星技術の新型リモートセンシング衛星8基が17日、吉林省長春市で出荷された。これらの衛星は、文化財保護、地質災害対策、自然資源管理・監視、デジタル農業など複数の実用分野をカバーしており、中国の商業リモートセンシング衛星技術が実体経済への浸透をさらに進め、産業応用分野を拡大し続けていることを示している。中国新聞社が伝えた。長光衛星は中国初の商業リモートセンシング衛星運営企業で、これまでに累計152基の