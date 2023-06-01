栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる20代の夫婦と実行役とみられる少年4人が逮捕されましたが、少年のうちの1人が事件の前に夫婦と接点があったことがわかりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害された事件では、強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が逮捕されています。実行役とみられる高校生の少年4人の一部は「夫婦に頼ま