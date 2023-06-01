NY株式18日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均49471.75（-54.42-0.11%） ナスダック26089.41（-135.73-0.52%） CME日経平均先物61430（大証終比：+770+1.25%） 欧州株式18日GMT15:04 英FT100 10329.32（+133.95+1.31%） 独DAX 24245.01（+294.44+1.23%） 仏CAC40 7994.32（+41.77+0.53%） 米国債利回り 2年債 4.078（+0.009） 10年債 4.608（+0.015） 30年債