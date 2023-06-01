コンゴ・サッカー連盟は18日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ臨むメンバー26人を発表し、DFワンビサカ（ウェストハム）FWウィサ（ニューカッスル）らが選ばれた。旧ザイール時代の1974年大会以来2度目の出場。1次リーグK組でポルトガル、コロンビア、ウズベキスタンと戦う。（共同）