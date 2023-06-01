黒木華、野呂佳代出演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第５話が１８日に放送された。星野茉莉（黒木華）が、無名の月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事選に出馬させるために協力を得た選挙参謀五十嵐隼人（岩谷健司）が、陣営に絶対必要な人物を指名。かつて五十嵐が発掘して大勝させた元西多摩市長雲井蛍。市長になって１年で体調不良を理由に政界から姿を消していた人物だった。演じていたのはシシド・カフカだった。母