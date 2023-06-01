【Amazonセール：HUION】 開催期間：5月19日～5月23日23時59分 Kamvas 13 Amazonで、HUIONの液晶ペンタブレットがセール対象となっている。開催期間は5月23日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、高解像度・広色域ディスプレイを搭載した「Kamvas Pro13」や13.3インチの「Kamvas 13」。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の