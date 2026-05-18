日本マクドナルドは15日から販売を開始したハッピーセット「ちいかわ」について、発売初日と第2弾初日の2日間は公式アプリで配布する「ハッピーセットちいかわ購入券」の提示と引き換えに販売する。 対象となるのは、ハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃ第1弾・第2弾(各4種)で、販売期間は第1弾が15日から28日まで、第2弾が29日から来月11日までの予定。おもちゃはなくなり次第終了となり、その場合は代わり