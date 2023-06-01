AirPods Pro 3のような、左右完全分離型のワイヤレスイヤホンがお出かけのお供として完全に主流となった昨今ですが、最近になってむしろワイヤード（有線）のイヤホンの良さが見直され、一時はワイヤレスに移行していたイヤホン愛好家も有線へ回帰しつつあるという声も聞かれます。 一部のオーディオ愛好家の間での話ではあるものの、再生端末との通信の安定性や、バッテリー切れを気にしなくて良い点