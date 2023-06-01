【1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)】 5月19日 出荷開始 価格：3,190円 フジミ模型は、プラモデル「1/24 ID340 ニッサン シルビア スペックR(S15) (GT・Wウィング付き)」の出荷を5月19日に開始する。価格は3,190円。 本製品は、スポーツクーペ7代目シルビア S15をモチーフにした、塗装接着式の1/24スケール組立キット