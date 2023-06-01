【学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏】 2026年5月14日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ：全高約22cm BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」の「紫雲清夏」が2026年5月14日より順次