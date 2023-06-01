【Amazon：Tplookエアブラシ塗料 セール】 開催期間：5月19日0時～6月1日23時59分 Tplookエアブラシ塗料24色アクリルエアブラシ塗料セット（30ml/1オンス） Amazonにて、Tplookのアクリル塗料がセール価格で販売されている。期間は6月1日23時59分まで。 期間中、エアブラシに使用できる、一般色の16色と蛍光色の8色を含む24色セット、一般色の3色と蛍光色の6色を含む9色