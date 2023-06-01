【北京共同】中国の王毅外相は18日、セーシェルのフォール外相と北京で会談し、台湾の頼清徳総統が乗る専用機の飛行許可をセーシェルが取り消したことを高く評価した。「ますます多くの国がセーシェルのように歴史の正しい側に立つと確信している」と述べた。中国外務省が発表した。頼氏は4月下旬、アフリカ・エスワティニ（旧スワジランド）への訪問を予定していたが、セーシェル、マダガスカル、モーリシャスの3カ国が頼氏の