5月18日は、食物繊維の大切さを再認識する「ファイバーの日」。給食を食べながらの授業も行われました。週末、東京都内で行われたのは「発酵性食物繊維」を食べて学ぶ“腸活授業”です。「KINNOE 518フェス」の一環で行われました。発酵性食物繊維とは、腸の善玉菌のエサとなって発酵する食物繊維のこと。この食物繊維がしっかり取れていれば、健やかな腸内環境が保てます。しかし、WHO（世界保健機関）が推奨する1日当たりの食物