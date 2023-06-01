警察などによりますと、18日午前、大阪市中央区にある飲食店で火災が発生し、この火事で火元の飲食店を含む建物4棟、350平方メートルが焼けました。ケガ人はいませんでした。大阪の繁華街「道頓堀」の近くで火災が発生し、多くの店舗が立ち並ぶ商店街には煙が立ち込め、現場は一時、騒然となりました。警察などによりますと、火元となったのは3階建ての飲食店。近隣住民「（近所の住民を）避難させて5分もしないうちに周りが見えな