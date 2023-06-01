【Amazon：DELL ゲーミングモニター】 セール期間：5月19日～6月1日23時59分 Dell AW2725Q 26.7インチ 有機EL Alienware ゲーミングモニター AmazonにてDELLのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月1日23時59分まで。 対象商品には、34インチのQD-OLED曲面ワイドモデル「AW3425DW」や、31.5インチの曲面モデル「AW3225