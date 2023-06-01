【Amazon：LG 48V型有機ELテレビ「OLED48B5PJA」（2025年モデル） セール】 セール期間：5月19日0時～5月31日23時59分 Amazonにて、LGの48V型有機ELテレビ「OLED48B5PJA」（2025年モデル）がセール価格で販売されている。セール期間は5月31日23時59分まで。 本製品は、α8 AI Processor Gen2を搭載したLG有機ELテレビのスタンダードモデル。Intertekによ