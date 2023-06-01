わずか8分間で50もの項目を測定する健康測定装置を使い、「ウェルビーイング」への関心をオフィスに出社する価値につなげます。三井不動産が東京・日本橋のオフィスビルで19日から導入する「カラダ測定ポッド」。その名のとおり、肌や髪など約50項目に上る体の健康状態を“スコア化”できます。料金はサブスク制で2カ月1200円。まず正面のカメラで顔や歯を撮影し、簡単なクイズや計算で脳の状態を確認します。最後にセンサーで筋骨